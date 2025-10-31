Caen "Los Incorregibles": desarticulan banda que extorsionaba desde penal de Huánuco

En un amplio operativo policial, trece personas fueron detenidas por integrar la organización criminal “Los Incorregibles”, dedicada al hurto de vehículos y a la extorsión en la región Huánuco.

Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en los distritos de Huánuco, Amarilis, Pilcomarca y Tomayquichua, donde agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), junto con 32 fiscales, allanaron varias viviendas vinculadas a la red delictiva.

COORDINABAN EXTORSIONES DESDE EL PENAL

Durante el operativo, también se intervino el penal de Potracancha, donde cinco internos fueron identificados como los cabecillas que coordinaban las llamadas extorsivas. “Estos reclusos mantenían comunicación directa con las víctimas para exigir dinero a cambio de devolver los vehículos robados”, explicó un oficial de la Policía Nacional.

En los allanamientos, las autoridades incautaron tres armas de fuego, municiones, celulares, una motocicleta reportada como robada y más de 12 mil soles en efectivo, además de documentación relevante para la investigación.

La Dirincri informó que el caso continúa en manos del Ministerio Público y que los detenidos serán procesados por los delitos de extorsión, hurto agravado y asociación ilícita para delinquir.