Tumbes: detienen a siete funcionarios por sus presuntos vínculos con organización criminal

En un operativo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Ministerio Público, se pudo dar con la detención de siete funcionarios que integrarían una organización criminal de Tumbes.

Nick Rojas Prescot, actual asesor legal del Gobierno Regional de la provincia y exdirector de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, fue uno de los detenidos, quien habría recibido dinero ilícito durante su gestión.

La hipótesis que maneja la Fiscalía, señala que Rojas Prescot, formaría parte de la organización criminal conocida como ‘Los Intocables del Transporte’, de la cual sería líder. La banda que encabezaría se beneficiaba con los contratos que se firmaba del Gobierno regional.

TIEMPO QUE PERMANECERÁN DETENIDOS

De acuerdo a la decisión del Poder Judicial (PJ), Nick Rojas Prescot y las otras personas intervenidas, permanecerán detenidas preliminarmente por 15 días. Además, se conoció que se levantó el secreto de comunicaciones de cada uno de los sujetos.