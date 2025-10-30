Iquitos: raquetero arrebata celular a menor que paseaba por la calle

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un adolescente fue asaltado mientras jugaba con su celular en plena vía pública del distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

Las imágenes muestran a dos delincuentes a bordo de una motocicleta que merodeaban la zona durante varios minutos. Al notar que la víctima estaba distraída, uno de ellos bajó del vehículo y le arrebató el teléfono móvil. El menor, junto a otro joven, intentó perseguirlos, pero los ladrones escaparon con rumbo desconocido.

AUMENTO DE CRIMINALIDAD

Vecinos del sector denunciaron que este tipo de robos son frecuentes. “No es la primera vez. Siempre pasa. Hace unos meses asaltaron con pistola a un muchacho en la esquina”, contó una moradora.

El hecho ha generado preocupación entre los residentes, quienes exigen mayor presencia policial y patrullajes constantes para frenar la ola de robos que afecta a su distrito.