Amazonas: turistas quedan atrapados en la catarata de Gocta tras activarse una quebrada

Momentos de terror se vivieron en la región Amazonas, donde más de quince turistas quedaron atrapados en el acceso hacia la catarata de Gocta tras la activación de una quebrada provocada por las fuertes lluvias.

El hecho ocurrió a unos veinte minutos del principal mirador, en el tramo que une Cocachimba con el imponente salto de agua. Los visitantes, junto con sus guías, quedaron varados durante más de tres horas hasta que personal de la Municipalidad de San Pablo de Valera y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) ejecutaron un plan de rescate.

“El deslizamiento afectó el sendero, pero se logró evacuar a todos los turistas sin heridos”, informó Jorge Comeca, representante local del COER. Agregó que ya se evalúa un plan de contingencia para evitar nuevos incidentes y proteger tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

El gobernador regional Hilmer Orna Corrales dispuso la inmediata intervención del COER Amazonas y de la Policía Nacional, mientras el distrito de Valera pide ser declarado en emergencia debido a las lluvias que afectan también a la zona de Nuevo Horizonte.

Las autoridades locales advirtieron que el tránsito por la ruta hacia Gocta seguirá restringido hasta garantizar la seguridad, especialmente ante la próxima realización del Ficafé 2025, evento que atraerá a miles de turistas. “Necesitamos reforzar las medidas antes de recibir a más de 10 mil visitantes”, enfatizó Comeca.

La catarata de Gocta, considerada la tercera más alta del mundo, continúa siendo uno de los principales atractivos turísticos del país, aunque las lluvias intensas mantienen en alerta a toda la región.