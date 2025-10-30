Banda criminal atenta contra agente bancario en Tumbes por segunda vez

Un empresario tumbesino fue víctima, por segunda vez en menos de un mes, de un atentado con explosivos en la puerta de su vivienda. El hecho estaría vinculado a una organización criminal que le exige el pago de un cupo de 20 000 soles. Las cámaras de seguridad registraron cómo, durante la madrugada, un sujeto encapuchado llegó en motocicleta, dejó una nota amenazante y colocó un artefacto explosivo que estalló segundos después, causando severos daños materiales.

Extorsión reiterada y amenazas contra su familia

El mensaje dejado por los delincuentes incluía advertencias directas contra la familia del empresario, instándolo a pagar bajo amenaza de represalias. “Si hoy no pagas, mejor te largas de Tumbes con toda tu familia”, se lee en el manuscrito. La víctima indicó que lleva semanas recibiendo intimidaciones similares y que teme por su integridad y la de sus seres queridos.

El empresario reveló que, según información que ha recibido, dos bandas delictivas estarían detrás de las amenazas: una conocida como Los Choneros y otra identificada como Los Lobos CNG. El primer atentado ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando un explosivo fue dejado frente a su negocio, aunque en aquella ocasión no llegó a detonar.

Tras el nuevo ataque, el afectado presentó la denuncia ante la Policía Nacional del Perú y solicitó protección urgente. Las autoridades investigan los hechos y no descartan que se trate de una disputa entre organizaciones dedicadas a la extorsión en la región fronteriza, donde en los últimos meses se ha incrementado el número de casos similares.