Tragedia en Iquitos: mujer muere tras ser atropellada por delincuentes en fuga

La violencia urbana golpea nuevamente a la ciudad de Iquitos. Una mujer de 69 años, identificada como Magnolia Monteluz Anayo, perdió la vida tras ser atropellada por dos delincuentes que huían luego de asaltar a un hombre al que habían despojado de 10 mil soles. El hecho ocurrió en la avenida Participación, una de las zonas más transitadas de la capital loretana.

Según testigos, los asaltantes interceptaron a su víctima cuando este se disponía a subir a su motocicleta. A punta de pistola, lo obligaron a entregar el dinero y escaparon a toda velocidad a bordo de una moto. En su desesperada huida, arrollaron a la señora Monteluz, quien caminaba por la zona. La mujer fue auxiliada, pero murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Vecinos capturaron a los responsables tras quedarse sin combustible

A solo unas cuadras del lugar del accidente, la motocicleta de los delincuentes se detuvo al quedarse sin combustible, lo que permitió que los vecinos lograran capturarlos. Según reportó la prensa local, un grupo de personas intentó agredirlos antes de la llegada de la Policía Nacional, que intervino para evitar un linchamiento. Ambos sospechosos fueron detenidos y el Ministerio Público ha solicitado nueve meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por robo agravado y homicidio culposo.

Los familiares de Magnolia Monteluz exigen justicia y piden que este crimen no quede impune. La comunidad de Iquitos lamenta la pérdida de una vecina muy querida, descrita por sus allegados como una mujer alegre y participativa, que hace apenas una semana había ganado un concurso local. Su muerte se ha convertido en símbolo del creciente clima de inseguridad ciudadana que afecta a la región Loreto.