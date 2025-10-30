Huacho: Explosión destruye bodega y causa pánico en vecinos

Una fuerte explosión registrada en horas de la madrugada causó severos daños materiales en una pequeña bodega del distrito de Huacho, en la provincia de Huaura. El estallido, ocurrido en la fachada del local, afectó tanto la estructura del negocio como una vivienda contigua, generando alarma entre los residentes de la zona. Testigos señalaron que la onda expansiva fue tan potente que destruyó completamente la puerta metálica del establecimiento y reventó los vidrios de las ventanas a varios metros de distancia.

Vecinos temen por aumento de extorsiones y ataques con explosivos

La detonación también alcanzó a un vehículo estacionado frente al local, cuyas llantas quedaron destrozadas por la fuerza del impacto. Dentro del negocio, la mercadería fue lanzada por los aires y gran parte de los productos —como gaseosas, cubos de hielo y helados— resultaron dañados. Los propietarios, que viven en el segundo piso del inmueble, evitaron dar declaraciones debido al temor por su seguridad, aunque se supo que ya presentaron la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú.

Agentes de criminalística y peritos especializados se encuentran investigando las causas del siniestro. Una de las hipótesis más fuertes es que el hecho estaría vinculado a una presunta tentativa de extorsión, modalidad delictiva que viene golpeando con fuerza a los pequeños comerciantes del norte chico. En las cámaras de seguridad del local se habrían registrado imágenes que podrían contribuir a identificar a los responsables.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el aumento de ataques similares en Huacho. Tan solo un día antes, otro artefacto explosivo fue detonado en el cono sur del distrito, evidenciando un preocupante patrón de violencia criminal. Los pobladores exigen una respuesta inmediata de las autoridades para frenar la ola de extorsiones y proteger la seguridad de los microempresarios que, aseguran, se sienten desamparados.