Capturan a peruano con orden de extradición a EE. UU. por integrar red internacional de narcotráfico

La Policía Nacional capturó en la región Amazonas a Bruce Lee Bermudo Guerra, un ciudadano peruano con orden de extradición a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. El operativo se realizó en la localidad de Chiriaco tras un trabajo conjunto entre la Dirección Antidrogas (Dirandro), el Ministerio Público y la DEA.

Según la investigación, Bermudo Guerra habría actuado como proveedor y coordinador logístico de una red criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas. Desde el valle del río Ene (BRE) coordinaba la producción, acopio y envío de cargamentos de clorhidrato de cocaína que salían del país por vía marítima hacia México, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con la Dirandro, esta organización tenía vínculos con ciudadanos mexicanos, venezolanos y guatemaltecos. Los envíos se realizaban tres veces al año, con cargamentos de hasta tonelada y media. Cada etapa de traslado incrementaba el valor de la droga: desde 1,200 dólares por kilo en zona de producción hasta 25,000 dólares en su destino final en Norteamérica.

“Se ha logrado su requisitoria gracias a la colaboración con la DEA, el Poder Judicial y el Ministerio Público”, informó un representante de la PNP. El caso es requerido por un juzgado de Texas, donde se le acusa de conspiración para el tráfico de drogas.

Bermudo Guerra, quien años atrás postuló a la alcaldía distrital de Sivia, en Ayacucho, por el movimiento regional Guarillacta, fue trasladado a Lima. Permanecerá recluido en un penal de la capital hasta que se concrete su extradición a Estados Unidos.