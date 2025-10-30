Asalto en Juliaca: policía captura a dos delincuentes tras persecución en descampado

Un violento asalto a un grifo en la ciudad de Juliaca terminó con la captura de dos de los cinco implicados, luego de una rápida persecución policial. Los delincuentes, armados con pistolas, se apoderaron de aproximadamente 1500 soles del negocio y emprendieron la fuga a bordo de una camioneta blanca.

Cámaras registraron la huida y persecución policial

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que los sujetos, presuntamente integrantes de la banda conocida como Los Zorros de Juliaca, abandonaron el vehículo para escapar a pie por un descampado. Gracias al aviso oportuno de los trabajadores y vecinos del lugar, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió la captura de dos de los asaltantes.

Durante la intervención, los agentes hallaron un morral que contenía tres armas de fuego —dos de ellas réplicas— y 14 municiones, además del dinero sustraído del local. La Policía Nacional del Perú informó que los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Santa Bárbara, donde permanecen bajo investigación.

En tanto, se mantiene la búsqueda de los tres integrantes restantes de la banda, quienes lograron escapar tras abandonar la camioneta utilizada en el robo. Personal de la unidad de investigación criminal continúa con las diligencias para su pronta ubicación y captura.