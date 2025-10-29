Tacna: conductor arrolla y mata a adulto mayor

Un adulto mayor perdió la vida luego de ser arrollado por un automóvil gris mientras cruzaba la avenida Industrial, en la ciudad de Tacna.

ABUELITO MUERE TRAS SER ATROPELLADO

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el hombre intentaba cruzar la vía. Aunque el vehículo lo divisó a lo lejos, el conductor no logró frenar a tiempo y lo embistió violentamente, arrastrándolo varios metros.

Tras el impacto, el cuerpo de la víctima cayó sobre la pista. El chofer, en un intento por avanzar y esquivarlo, estuvo a punto de pasarle por encima, pero fue alertado por un transeúnte y se detuvo.

Personal de Serenazgo y la Policía Nacional llegó poco después y confirmó el deceso del peatón. Representantes del Ministerio Público también se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

“Hasta el momento no se ha encontrado ningún documento que permita su identificación. Con la necropsia se continuará con el proceso para lograrlo”, informaron las autoridades.

El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Tacna, mientras que el conductor permanece detenido bajo investigación por homicidio culposo.