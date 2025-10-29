Imprudencia mortal en Cusco: sujeto borracho causa la muerte de trabajador municipal

Una jornada de limpieza en Cusco terminó en tragedia luego de que un hombre en aparente estado de ebriedad provocara la muerte de un trabajador municipal. El incidente ocurrió cuando un grupo de operarios realizaba sus labores habituales de recolección de residuos. Debido al exceso de basura acumulada, el conductor del camión compactador descendió del vehículo para colaborar con sus compañeros, momento que fue aprovechado por un sujeto que subió a la unidad y la puso en movimiento.

El camión avanzó sin control y arrolló al conductor

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el camión comenzó a retroceder sin control, atropellando al propio conductor, identificado como Wily Quispe Mamani, de 54 años, quien murió de manera instantánea. Testigos indicaron que, pese a los intentos del personal de serenazgo por detener el vehículo, nada pudo evitar el desenlace fatal. Según las primeras versiones, el individuo actuó sin medir las consecuencias, en medio de su estado de ebriedad.

El responsable fue identificado como Carlos Huilca, de 30 años, quien habría estado consumiendo alcohol desde la tarde anterior. Trabajadores de limpieza relataron que el sujeto había estado hostigándolos verbalmente antes del accidente. Fue intervenido por las autoridades y permanece detenido mientras continúan las investigaciones.

Familiares de la víctima exigieron justicia y una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. Además, los compañeros del fallecido denunciaron que la falta de personal en el área de limpieza pública habría obligado a Quispe a dejar la cabina del camión para sumarse a las labores de carga, lo que facilitó que el agresor tomara el control del vehículo.