Mujer muere tras chocar su motocicleta contra montículo de tierra de obra municipal de Ica

Cámaras de seguridad ubicadas en el distrito de Parcona en Ica, grabaron el preciso momento en el que se registró un accidente de tránsito que terminó con la vida de una joven madre de 27 años que viajaba a bordo de una motocicleta.

La víctima identificada como Lesly Bautista Tacas se encontraba en la unidad cuando de repente, el vehículo colisionó contra un montículo de tierra de una obra municipal, por lo que, terminó cayendo a una zanja.

EXIGEN JUSTICIA PARA SU PARIENTE

Al no poder salvarla, la familia de Bautista Tacas exigió a las autoridades de justicia investigar el caso para dar con los responsables que terminó con la vida de la madre y también dejó como saldo a dos personas heridas.

Cabe precisar que, a pesar de los señalamientos que vienen recibiendo, la Municipalidad distrital de Parcona emitió un comunicado negando que no haya habido señalización en la zona donde Lesly Bautista terminó perdiendo la vida.