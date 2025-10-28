Madre muere tras ser atropellada junto a su mascota en Chiclayo: familiares velan restos y piden justicia

Una joven madre de familia murió tras ser atropellada cuando se encontraba junto a su mascota por un conductor que venía a toda velocidad. El hecho ocurrió en el sector tres, en la ciudad de Reque, en Chiclayo.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que la mujer se encontraba en la pista con su perrito y cuando ya había subido a la acera, un vehículo a toda velocidad se la lleva de encuentro acabando con su vida.

Pedido de justicia

En diálogo con Buenos Días Perú, sus familiares de Fátima Gonzáles quienes vienen velando sus restos pidieron justicia. Entre lágrimas su hermana contó que ella iba a trabajar como todos los días y un chofer imprudente no la auxilió. "Su gente de Reque la quiere, la estima. Pedimos justicia porque él la ha matado y la ha dejado allí", dijo su familiar.

Deja dos hijos en orfandad

Mientras que su madre, quien también se encuentra visiblemente afectada, se unió al pedido de justicia. "Que las autoridades nos ayuden para que no quede impune su muerte, ella deja a dos hijos", aseveró.