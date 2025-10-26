Camioneta atropella y mata a joven madre en Chiclayo: testigos dicen que vehículo invadió la vereda

En el distrito chiclayano de Reque, una joven madre, identificada como Fátima Gonzales, falleció la mañana de ayer tras ser atropellada por una camioneta que iba a excesiva velocidad. Deja dos menores en la orfandad.

Los familiares se mostraron indignados ya que el chofer se dio a la fuga, dejando sin auxilio a la mujer de 35 años. Testigos refieren que la camioneta invade la vereda, embistiendo a la mujer que estaba caminando.

RUMBO A SU TRABAJO

Según un hermano de la víctima, como todos los días ella salió de su casa, muy temprano, para dirigirse a su trabajo, era cocinera en un mercado. Espera que las cámaras de seguridad ayuden a identificar al conductor.

La Fiscalía y la Policía Nacional ya hacen las tareas de investigación respectivas para dar con el responsable de este trágico accidente. La familia de la joven madre espera que este crimen no quede impune, informa RPP.