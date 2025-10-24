Presunto feminicidio: mujer con quemaduras en casi todo su cuerpo muere tras 40 días de agonía

El pasado 12 de octubre, y tras 40 días de agonía, Janela Alva Loyola (26) falleció tenía quemaduras en más del 50 % de su cuerpo. Fue llevada a la ciudad de Tingo María para ser sepultada.

Hasta el momento, las circunstancias del hecho aún son materia de investigación. Ella llegó envuelta en llamas hasta un grifo pidiendo ayuda. Las cámaras de seguridad del local captaron el suceso.

DESAPARECIDO

Marcelina Loyola, madre de la joven, declaró que sospechaba de la expareja de su hija, señala que el sujeto la agredía física y psicológicamente a la joven, llevaban una relación muy conflictiva.

El presunto feminicida está desaparecido, mantuvo una relación con la muchacha durante 3 años, vecinos también revelan que el hombre maltrataba y amenazaba a la joven.