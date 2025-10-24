Junín: sujeto irrumpe en centro de salud y toma como rehén a obstetra

Momentos de terror se vivieron en el centro de salud de Andamarca, en la provincia de Concepción (Junín), cuando un hombre ingresó violentamente al establecimiento y tomó como rehén a una obstetra durante casi 20 minutos.

El sujeto, identificado por los vecinos solo como “Tedy”, irrumpió de forma agresiva exigiendo una computadora para “mandar su información”, según relataron los trabajadores del lugar. Al no recibir atención inmediata, rompió un stand y tomó un trozo de vidrio, con el que amenazó a la obstetra Karina Hurtado, quien intentó refugiarse en su oficina.

SUJETO TENDRÍA ALTERACIONES MENTALES

El hecho se registró en un pequeño centro de salud con solo cuatro o cinco trabajadores, ubicado en una zona alejada y sin presencia policial cercana.

Durante varios minutos, el personal intentó calmar al agresor, pero fue un vecino quien logró que depusiera su actitud. El hombre fue reconocido por su nombre y accedió a liberar a la profesional sanitaria.

“Un vecino lo identificó y pudo hablar con él. Después de esa conversación, soltó a la obstetra”, informó la corresponsal Cintia Melgarejo.

Ambos fueron trasladados a la comisaría de Santo Domingo, a tres horas del lugar, para las investigaciones. La policía presume que el hombre sufriría alteraciones mentales.