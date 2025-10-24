Sicarios atacan a balazos a ingeniero pesquero en Chimbote

Un ingeniero fue atacado a balazos por sicarios cuando se trasladaba en un mototaxi en la ciudad de Chimbote. El ataque quedó captado por cámaras de seguridad ubicadas en una transitada avenida de la ciudad.

En las imágenes se observa a uno de los delincuentes esperando desde una esquina hasta identificar a su objetivo. Luego, se acerca a la víctima y le dispara varias veces a quemarropa antes de huir del lugar.

Tras perpetrar el ataque, el sicario abordó una motocicleta que apareció segundos después, conducida por su cómplice, ambos escaparon con rumbo desconocido. La víctima fue identificada como jefe de una conocida empresa pesquera de la zona.

El ingeniero fue auxiliado por el mototaxista y transeúntes, quienes lo trasladaron al hospital La Caleta. Actualmente, se viene recuperando tras recibir un impacto de bala en la pierna.

PNP INVESTIGA ATAQUE

La Policía Nacional del Perú ya inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado, que por ahora se mantiene en reserva.