Arequipa: Choque entre camión y cisterna causa incendio la Panamericana Sur

Un voraz incendio causó gran alarma en la Panamericana Sur, en la región Arequipa, luego de que una cisterna cargada de combustible chocara frontalmente contra otro camión. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 614, en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuerte impacto provocó que ambos vehículos se incendiaran de inmediato, ocasionando la muerte del conductor de la cisterna, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

La Policía informó que el chofer del tráiler también habría fallecido calcinado, aunque las diligencias para confirmar su identidad continúan. La situación generó una intensa congestión vehicular que se prolongó por varias horas en la zona.

Varias unidades de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para controlar las llamas, tarea que se extendió hasta cerca de la medianoche debido a la carga peligrosa del vehículo cisterna. Durante las primeras horas de hoy, el tránsito aún permanecía restringido mientras se realizaban las pericias para determinar si hay más víctimas.

ZONA PELIGROSA CON ALTO ÍNDICE DE ACCIDENTES

Según las primeras hipótesis de la PNP, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, ocasionando la colisión. Autoridades recuerdan que este tramo de la Panamericana Sur es escenario frecuente de accidentes debido a las curvas cerradas de la vía.