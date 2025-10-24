Cajabamba: Comerciantes pierden su mercadería por fuertes lluvias

Intensas lluvias vienen azotando la región Cajamarca, dejando a su paso caos y daños materiales. En la provincia de Cajabamba, las fuertes precipitaciones acompañadas de una intensa granizada provocaron serias inundaciones en calles y viviendas, afectando gravemente las actividades comerciales de la zona.

Los más perjudicados fueron los vendedores de la feria de Cajabamba, quienes vieron cómo sus puestos y productos eran arrastrados por la fuerte corriente que inundó las avenidas principales. En su intento por rescatar sus pertenencias, muchos comerciantes estuvieron a punto de ser arrastrados por el agua.

Los comerciantes y emprendedores afectados relataron momentos de desesperación al intentar salvar su mercadería mientras la intensa lluvia continuaba. “Ha sido muy triste, lo he perdido todo”, señaló una de las vendedoras afectadas.

VECINOS SE LLEVARON PRODUCTOS ARRASTRADOS POR LA CORRIENTE

Los productos que no pudieron ser rescatados terminaron dispersos en la parte baja de la ciudad, donde algunos vecinos inescrupulosos intentaron apropiarse de los objetos y guardarlos en sus viviendas.

Horas más tarde, llegó personal policial y de serenazgo para ayudar a los comerciantes a recuperar parte de lo que se había perdido.

La fuerte precipitación también inundó la Plaza Principal de Cajabamba y otros puntos de la ciudad, donde trabajadores municipales tuvieron que usar escobas y herramientas para evitar que el agua ingrese a los inmuebles.