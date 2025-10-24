Piura: cae presunto sicario del Tren de Aragua vinculado a triple asesinato

Un presunto sicario vinculado al Tren de Aragua fue capturado durante un operativo contra el crimen organizado en Piura. Se trata de Eric Alexander Serrano Sánchez, de 34 años, quien sería miembro de la organización criminal “Los Sanguinarios del Tren de Aragua”.

VINCULADO A TRIPLE ASESINATO

De acuerdo con la Divincri Piura, Serrano Sánchez estaría involucrado en un triple asesinato ocurrido hace dos semanas en el distrito 26 de Octubre, además de otros 15 homicidios registrados entre 2024 y 2025 en Piura, Sullana y Talara.

Durante su detención, los agentes incautaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, municiones y sustancias ilícitas.

Según las autoridades, el detenido mantenía una vida aparentemente normal, pese a su amplio historial delictivo, camuflándose entre la población mientras continuaba cometiendo crímenes.

El caso permanece en investigación bajo la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, que no descarta nuevas capturas relacionadas con esta peligrosa organización.