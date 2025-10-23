Chiclayo: motociclista sobrevive tras chocar violentamente contra un auto

Los accidentes de tránsito siguen generando alarma en distintas regiones del país. En Chiclayo, un motociclista se salvó de milagro luego de chocar violentamente contra la parte posterior de un automóvil en la prolongación Bolognesi. Una cámara de seguridad captó el momento exacto del impacto, donde se observa cómo el conductor sale despedido varios metros hacia adelante, cayendo sobre el vehículo afectado.

Accidente en Bagua deja a peatón herida

Minutos después del siniestro, transeúntes se acercaron rápidamente para auxiliar al herido, quien presentaba lesiones leves. Fue trasladado al Hospital Regional de Lambayeque, donde los médicos confirmaron que su estado es estable. Pese a la violencia del impacto, el uso del casco habría evitado consecuencias mayores.

Un hecho similar ocurrió en la ciudad de Bagua, donde otro motociclista embistió a una mujer que cruzaba la calle. Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran la violencia del atropello y cómo la víctima terminó gravemente herida.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el conductor no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), por lo que la víctima y su familia han debido asumir los gastos médicos. Las autoridades ya iniciaron las diligencias para determinar las responsabilidades en este nuevo caso de imprudencia al volante.