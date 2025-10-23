Huancayo: dos sujetos pelearon en la calle y uno de ellos terminó muerto

Un terrible hecho de violencia quedó registrado en las cámaras de seguridad en una calle de Huancayo. Dos sujetos que, según se aprecia en el registro de video, llegaron juntos en el mismo taxi, pero se enfrascaron una dura pelea que culminó la muerte de Martín Méndez Aliaga tras recibir duros golpes de puño y patadas en la cabeza propinadas por Marcos González Sáenz.

Una de mujer tuvo que separar al agresor de la víctima quien yacía fallecido en la pista. La ciudadana le increpó y pidió ayuda tras notar que Martín permanecía inmóvil en el asfalto.

Llegó muerto al hospital

Pese a que lo trasladaron a un centro médico, solo se confirmó que llegó sin vida. Por otro lado, Marcos González permanece detenido y no brindó declaraciones a la prensa. La familia de la víctima pide justicia y no conoce al asesino.