Huacho: delincuentes entran gateando a supermercado e intentan robar S/200 mil

Un intento de robo con sello cinematográfico fue frustrado en la madrugada en Huacho. Un grupo de delincuentes encapuchados ingresó gateando a un supermercado con el objetivo de llevarse una fuerte suma de dinero, pero una alerta a tiempo evitó que concretaran el asalto.

ROBO FRUSTRADO

Según las imágenes de seguridad, los sujetos, con mochilas y herramientas en mano, entraron al local tras abrir un forado en la puerta posterior. Una vez dentro, se desplazaron gateando para evitar ser detectados por los sensores, mientras manipulaban productos para acceder a las oficinas donde se encontraba la caja fuerte con aproximadamente S/200 mil en efectivo.

Los delincuentes intentaron desactivar las alarmas y forzar la caja usando cizallas y una pata de cabra. Sin embargo, la central de monitoreo ubicada en Lima notó los movimientos extraños y alertó de inmediato a la Policía Nacional y al Serenazgo de Huaura, quienes llegaron en cuestión de minutos.

INVESTIGACIÓN APUNTA A POSIBLE COMPLICIDAD INTERNA

Al escuchar las sirenas, los ladrones abandonaron sus herramientas y huyeron del lugar sin concretar el robo. El general Juan Manuel Mundaca, jefe de la región policial Lima Norte, informó que se investiga una posible participación de personal interno del establecimiento, dado el conocimiento que los delincuentes demostraron sobre la ubicación de las oficinas y los sistemas de seguridad.

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias para identificar a los responsables. El hecho mantiene en alerta a los comercios de la región norte ante el aumento de estos ataques planificados.