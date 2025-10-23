Pasco: joven queda al borde de la muerte tras violento asalto en plena vía pública

Un hecho de extrema violencia conmociona a los vecinos de Pasco. Un joven fue víctima de un asalto que casi le cuesta la vida, luego de ser atacado por dos sujetos en plena vía pública. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto de la agresión que ha generado indignación en la población.

BRUTAL ASALTO

El violento hecho ocurrió en el distrito de Chaupimarca, cuando Cristian García Bonilla, de 27 años, fue sorprendido por dos delincuentes que lo empujaron a la pista y lo golpearon con fuerza en la cabeza. Tras dejarlo inconsciente, los agresores aprovecharon para quitarle sus pertenencias antes de huir del lugar.

Una mujer que presenció el ataque descendió de una camioneta y comenzó a pedir ayuda a gritos. Minutos después, un agente de serenazgo intervino y persiguió a los responsables, mientras personal de seguridad ciudadana trasladó al joven herido al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado en estado grave.

DETENIDOS TRAS OPERATIVO POLICIAL

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad y a la rápida acción policial, dos sospechosos fueron capturados y trasladados a la comisaría de la zona. Los familiares de la víctima se concentraron en los exteriores de la dependencia policial para exigir justicia y que los responsables no sean liberados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y confirmar la participación de los detenidos en este brutal asalto.