Indignación en Tacna: inspector municipal insulta con frases racistas a taxista

Un hecho de presunta discriminación ha generado indignación en Tacna. Un inspector de tránsito de la Municipalidad Provincial fue grabado mientras insultaba con expresiones racistas a un taxista durante una intervención cerca del mercado mayorista Grau. En las imágenes, difundidas por el Frente Regional de Taxistas, se aprecia al trabajador municipal abrir la puerta del conductor, encararlo y proferirle comentarios ofensivos por motivos raciales.

Alcalde separa al trabajador y anuncia acciones correctivas

Tras la viralización del video, el alcalde provincial de Tacna, Pascual Guisa Bravo, lamentó lo ocurrido y confirmó que el inspector involucrado fue retirado de su cargo. La autoridad señaló que, si bien el hecho se originó en una discusión de tránsito, nada justifica las expresiones de tinte discriminatorio vertidas por el funcionario. “Rechazamos cualquier forma de racismo o exclusión; trabajamos por una ciudad inclusiva”, declaró.

El Frente Regional de Taxistas calificó la intervención como un acto racista y exigió que se tomen medidas más severas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en la administración municipal. Varios ciudadanos tacneños se sumaron al reclamo en redes sociales, pidiendo sanciones ejemplares y capacitaciones en derechos humanos para los servidores públicos.

En paralelo, la Fiscalía Penal Suprema Provincial especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Tacna y Moquegua anunció el inicio de una investigación preliminar de oficio para determinar si el inspector incurrió en delitos de discriminación o abuso de autoridad. La Municipalidad ha ofrecido colaborar con las indagaciones y remitir toda la documentación correspondiente.