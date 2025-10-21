Sismo de 6.0 se registró esta noche en la región Tumbes

A través de sus redes sociales oficiales, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), reportó que un sismo de magnitud 6.0 remeció la región Tumbes en horas de la noche de este martes 21 de octubre.

De acuerdo con el reporte sísmico, el movimiento telúrico tuvo como epicentro el suroeste de Zarumilla, exactamente a 36 kilómetros de dicha localidad y con una profundidad de 70 kilómetros.

El movimiento se sintió de forma muy fuerte en varias zonas de la región. Afortunadamente, las autoridades locales no han reportado hasta el momento daños materiales ni pérdidas humanas que lamentar.

LLEGÓ HASTA ECUADOR

Cabe precisar que el sismo también se sintió en el vecino país de Ecuador. Según el Instituto Geofísico de dicho país, la magnitud del movimiento telúrico en su territorio fue de 6.1 a 11.51 kilómetros de Arenillas El Oro, con una profundidad de 83 kilómetros.