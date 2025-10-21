Hallan sin vida a pareja chilena y a su hija de 5 años dentro de un departamento en Tacna

Un macabro hallazgo ha conmocionado a la ciudad de Tacna. Una pareja y su hija de 5 años, todos de nacionalidad chilena, fueron encontrados sin vida dentro de un departamento ubicado en la avenida Colpa, distrito Gregorio Albarracín.

El descubrimiento ocurrió luego de que la propietaria del inmueble alertara a la policía por un intenso olor proveniente de una de las habitaciones que alquilaba. Al ingresar, los agentes hallaron los tres cuerpos en avanzado estado de descomposición.

LOS CUERPOS LLEVABAN AHÍ MÁS DE UNA SEMANA

Según el mayor Joseph Rendón Salas, comisario del distrito, las víctimas tendrían más de 10 días de fallecidas. El padre y la niña presentaban heridas punzocortantes, mientras que la mujer no mostraba lesiones visibles.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Quispe y Ema Paredes Payauta, junto a su hija. El hombre tenía una orden de captura vigente en Chile por delitos contra el patrimonio, mientras que la mujer figuraba como desaparecida desde hace cinco años en ese país.

La Divincri de Tacna, en coordinación con autoridades chilenas, realiza las diligencias y analiza los equipos electrónicos hallados en la vivienda, los cuales podrían aportar pistas sobre lo ocurrido.