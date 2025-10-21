Iquitos: presuntos barristas protagonizan violenta persecución a bus donde viajaban hinchas de equipo rival

Pseudo barristas de Alianza Lima protagonizaron una violenta persecución contra un bus de transporte donde presuntamente viajaban seguidores de Universitario de Deportes, en el centro de Iquitos.

Los agresores se transportaban en motos y mototaxis portando fierros y armas mientras insultaban y amenazaban a los ocupantes del vehículo. El ataque generó pánico generalizado entre conductores y transeúntes, quienes huyeron de la zona.

Durante el ataque, varios sujetos descendieron de sus vehículos menores para romper las lunas del bus con objetos contundentes. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un presunto hincha crema cayó del vehículo en movimiento y casi es alcanzado por los sujetos.

Refugian en comisaría

El conductor realizó una maniobra evasiva que le permitió refugiarse en la Comisaría 9 de Octubre. El bus logró resguardarse dentro de la dependencia policial, donde los ocupantes quedaron a buen recaudo.