20/10/2025

INPE rechaza amenazas de muerte contra nuevo director del penal de Chincha

Delincuentes enviaron videos con armas y mensajes intimidatorios tras el traslado de internos de alta peligrosidad. La institución pidió máxima vigilancia.



El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) rechazó las amenazas de muerte contra el nuevo director del penal de Chincha, Juan Lenin Herrera Rosas, luego de intensificarse los operativos para detectar sustancias y objetos prohibidos dentro del establecimiento.

Las intimidaciones llegaron a través de mensajes y videos enviados al teléfono personal del funcionario. En las imágenes se observan armas de fuego y municiones, acompañadas de una advertencia:

“Tú piensas que te estás metiendo con chistosos, ¿no? Recién llegas y ya estás amenazando que quieres llevar a la batería alegro".

REPRESALIAS LUEGO DE TRASLADAR A CABEZÓN PIER

De acuerdo con las investigaciones, las amenazas estarían relacionadas con el traslado del interno Edison Pierre Flores Pinto, alias “Cabezón Pier”, considerado de alta peligrosidad.

A través de un comunicado, el INPE expresó su “rechazo categórico a cualquier forma de amenaza o intimidación destinada a obstaculizar el ejercicio independiente de la función penitenciaria” y ratificó su respaldo al personal que cumple labores en penales de alto riesgo.

Vecinos de la zona mostraron su preocupación y recordaron que en 2023 una funcionaria del penal de Chincha fue asesinada frente al establecimiento. “Es muy grave lo que está pasando. Ya el año pasado mataron a una trabajadora. Necesitamos más seguridad”, señaló una residente.

Las autoridades han solicitado máxima vigilancia en el entorno del penal para prevenir un posible atentado contra el director o el personal penitenciario.


