La Huacachina: más de 450 tubulares operarían de manera informal

La Fiscalía alertó que los tubulares utilizados para recorrer las dunas de Huacachina representan un grave peligro para los turistas al no cumplir con revisiones técnicas ni protocolos de seguridad requeridos.

Estos vehículos, catalogados como transporte público con fines recreacionales, son ensamblados de manera artesanal y carecen principalmente de SOAT y placa de rodaje, según constató la autoridad fiscal.

Deficiencias técnicas críticas

Muchos tubulares presentan óxido en los cinturones de seguridad, cables del motor sujetos con soguillas, tapas de gaseosas como componentes y timones en pésimo estado. La fiscalía identificó que algunos vehículos incluso utilizan botellas plásticas en lugar de radiadores, condiciones que mantienen en constante riesgo las vidas de los ocupantes durante los tours que pueden costar hasta 500 soles por día.

Turista fallecida

Hace algunos meses una turista falleció al volcarse un tubular que estaba estacionado en plena duna de Huacachina. Según la sobrina de la víctima, el vehículo no tenía el freno puesto y comenzó a rodar cuesta abajo, llevándose a la víctima que se encontraba en la última fila. La turista llegó cadáver al Hospital Regional de Ica.

Tubulares operarían de manera irregular

Roller Castillo, asesor legal especialista en tránsito y transporte terrestre, señaló que la empresa de tubulares involucrada en el caso fatal está imputada por homicidio culposo, con penas que podrían oscilar entre 4 a 8 años de prisión. La Fiscalía estima que más de 450 tubulares estarían operando de manera irregular en la zona turística de Ica.