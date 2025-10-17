Criminalidad azota La Libertad: asesinan a empresario ferretero en el interior de su local

Cámaras de seguridad de una ferretería ubicada en el distrito de Chepén en La Libertad, grabaron el asesinato del dueño del negocio a manos de un sicario que llegó hasta el establecimiento a bordo de una motocicleta.

MOMENTOS DEL CRIMEN

En las imágenes difundidas se observa al criminal llegando al predio junto a su cómplice. De un momento a otro, ingresa al predio y sin ningún tipo de remordimiento dispara en varias ocasiones hacía el propietario.

La víctima identificada como Carlos Alberto Cabanillas Tejada, intentó salvaguardar su integridad, sin embargo, los proyectiles terminaron impactando en su integridad, por lo que, vecinos llamaron al serenazgo para que puedan socorrerlo al empresario.

Una vez trasladado al hospital del distrito de Chepén, los médicos no pudieron salvarlo y certificaron su deceso minutos después. Cabe mencionar que, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran realizando las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los criminales.