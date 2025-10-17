Con una pistola: compañeros engañan a escolar para asaltarlo en cañaveral en Tacna

Un caso delincuencial alarmó a los ciudadanos de Tacna, luego de que un padre de familia de un escolar de 17 años del colegio Gregorio Albarracín, revelara que su hijo fue llevado con mentiras a un establecimiento de diversión, lugar donde usaron una pistola para arrebatarle todas sus pertenencias.

“Le entablaron un diálogo y lo llevaron a un sitio alejado de la misquita, donde están los juegos mecánicos. Una vez en el lugar, lo trasladaron a un cañaveral. Lo agarran del cuello, lo tumban al suelo y de inmediato lo apuntaron el revolver en la sien”, contó el apoderado.

TOMARÁN MEDIDAS PREVENTIVAS

Tras este hecho, el padre del escolar llegó hasta el plantel para conversar con el director, Javier García Rondón, quien se comprometió en brindarle todo el apoyo necesario para que se pueda esclarecer el caso. Además, de tomar medidas preventivas para que no les ocurra lo mismo a otros estudiantes de la institución.

Por último, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya identificó a los jóvenes que asaltaron al alumno del colegio Gregorio Albarracín, quienes deberán apersonarse a la dependencia policial de la ciudad para que puedan brindar sus declaraciones por las imputaciones que tienen en su contra.