Cumpleaños terminó en tragedia: joven fue asesinado a balazos junto a su amigo en Tumbes

Lo que empezó como una celebración terminó en tragedia. Carlos Madrid Peña, quien festejaba su cumpleaños número 23 en un restaurante del distrito de Zarumilla, en Tumbes, fue asesinado a balazos al salir del local. A su lado murió su amigo Jordan Crey Pizarro.

El ataque ocurrió pocos minutos después de que la víctima soplara las velas. Testigos relataron que dos sicarios esperaban fuera del establecimiento y abrieron fuego cuando ambos jóvenes salieron del lugar. Dos personas más resultaron heridas, generando pánico entre los familiares, amigos y vecinos que participaban en la reunión.

PRESUNTA DISPUTA ENTRE BANDAS CRIMINALES

El jefe de la Divincri de Tumbes, coronel Julio Garcés Solano, indicó que el atentado estaría relacionado con una disputa entre bandas delictivas. “Tenemos conocimiento de que se trata de una rivalidad entre grupos dedicados al sicariato y la extorsión. Madrid Peña ya había sido investigado por tenencia ilegal de armas y un caso de homicidio”, señaló.

Cámaras de seguridad registraron a los presuntos autores merodeando la zona minutos antes del crimen. “Al parecer, una persona ajena a la reunión informó que se encontraban ahí. Los esperaron para atacarlos cuando salieran”, precisó el oficial.

Con estas dos nuevas muertes, ya son 66 los asesinatos registrados en Tumbes en lo que va del año. Los vecinos de Zarumilla exigieron mayor presencia policial y medidas urgentes para frenar la ola de violencia que afecta a la región.