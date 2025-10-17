Delincuentes armados asaltan tienda de motos y se llevan cerca de 7 mil soles

Dos delincuentes armados asaltaron una tienda de venta de motocicletas en el distrito de La Banda de Shilcayo, en la región San Martín, y se llevaron cerca de 7,000 soles en efectivo.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que los ladrones llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos, vestido con polera negra, sacó su arma y amenazó a los trabajadores, mientras su cómplice tomó el dinero y varios objetos de valor que estaban sobre la mesa.

Tras obtener el botín, el sujeto de gorra negra obligó a los empleados a tirarse al suelo junto a una trabajadora. Segundos después, ambos delincuentes salieron corriendo del local y escaparon en la misma moto con la que habían llegado.

Agentes del Escuadrón de Emergencia 105 y de la comisaría de La Banda de Shilcayo acudieron al establecimiento para recabar información y revisar las grabaciones de seguridad. Las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables del asalto.