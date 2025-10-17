Héroe de cuatro patas: perrito defiende a joven durante asalto en Chiclayo

La ola criminal no solo afecta a Lima, sino a otras regiones del Perú. Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que dos delincuentes interceptan a un joven en Chiclayo para robarle sus pertenencias, sin embargo, los hampones no concretarían su accionar delictivo.

¿QUÉ PASO DURANTE EL ATRACO?

A pesar de que tenían retenido a su víctima en el suelo y lanzándole amenazas para que les entregará todas sus cosas, un perrito salió de su vivienda para defender al ciudadano, quien aprovechó el momento para librarse de los criminales.

Tras lograr liberarse de los delincuentes, el joven fue auxiliado por vecinos de la zona, quienes destacaron la valentía del can conocido como ‘Bobby’, animal callejero que recibe el cariño de los residentes.

Finalmente, los pobladores de Chiclayo hicieron un llamado a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan realizar patrullajes constantes en la zona y puedan dar con el paradero de los hampones que vienen sembrando el miedo entre los ciudadanos.