¡Pudo ser una tragedia!: trabajador de grifo en Chiclayo evita ataque incendiario

Cámaras de seguridad de un grifo en Chiclayo captaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta llegando a las inmediaciones del establecimiento para lanzar un artefacto explosivo, sin embargo, un trabajador logró apagar el fuego.

En las imágenes se observa al colaborador del local con un balde de agua en la mano, por lo que, de inmediato decidió arrojar el recurso hídrico en las llamas, causando que no se registre una tragedia en el predio.

HIPÓTESIS DEL ACCIONAR

De acuerdo a las primeras hipótesis que manejan los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), este accionar habría sido producto a un cobro de cupos que estaría exigiendo los criminales a los dueños del local.

Finalmente, los pobladores de Chiclayo hicieron un llamado a las autoridades de la región para que tomen cartas en el asunto, ya que, los casos de inseguridad continúan en aumento, causando una zozobra en la ciudadanía.