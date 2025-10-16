Marcha nacional se sintió en todo el país: miles protestaron contra el gobierno interino de José Jerí

La jornada de protestas convocada para el 15 de octubre se extendió por todo el territorio nacional. Miles de personas en la sierra y selva del Perú participaron en la marcha nacional, una movilización que no solo reunió a jóvenes de la llamada Generación Z, sino también a colectivos, gremios y ciudadanos de todas las edades.

En Cajamarca, desde las primeras horas del día, un gran número de personas recorrió las principales calles exigiendo la renuncia del presidente interino José Jerí y el cambio de la Mesa Directiva del Congreso.

En Trujillo, cientos de manifestantes marcharon desde la plazuela El Recreo hasta la plaza de armas, reclamando acciones urgentes frente a la ola de criminalidad que golpea a la región La Libertad. “¡Somos extorsionados, queremos vivir!”, coreaban los asistentes.

En Piura, la protesta estuvo liderada por jóvenes universitarios que rechazaron la designación de Jerí como presidente y exigieron la renuncia de todos los congresistas.

Un panorama similar se observó en Chiclayo y Chimbote, donde las movilizaciones se realizaron de manera pacífica. Los ciudadanos demandaron un gobierno que trabaje “realmente por el bien del país”.

En el sur, Juliaca volvió a ser uno de los epicentros de la protesta. Allí marcharon familiares de las víctimas de las manifestaciones ocurridas entre 2022 y 2023, portando fotografías y pancartas para exigir justicia. Finalmente, en Ayacucho y Arequipa, gremios y colectivos ciudadanos también se sumaron activamente a la jornada.