Felipe VI en Arequipa: ¿Qué actividades realizará el rey de España en la ‘Ciudad Blanca’?

En horas de la tarde del último 14 de octubre, Felipe VI aterrizó en Arequipa para estar presente en el Congreso de la Lengua Española. El monarca europeo fue recibido por altos mandos de la Fuerzas Armadas del Perú (FAP).

¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES REALIZARÁ?

El Rey de España no solo estará presente en la ceremonia a la cual fue invitado, sino que, también se conoció, que podría visitar algunos lugares de la ‘Ciudad Blanca’ como el Monasterio de Santa Catalina y el Centro Histórico.

De igual manera, se espera que Felipe VI no deje pasar la oportunidad junto a su comitiva que arribaron a la región con dos jets privados, de darse un momento para degustar la gastronomía de arequipeña.

Finalmente, la visita del rey de España terminaría mañana, por lo que, se presume que tendrá una agenda apretada, donde se anuncia su llegada a la Biblioteca Nacional de la ‘Ciudad Blanca’, donde se guardan los libros de Mario Vargas Llosa.