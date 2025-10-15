Huancayo: estallan cajero con gas y dejan clavos para evitar persecución policial

La creatividad de los delincuentes no tiene límites. Esta vez, en Huancayo, llegaron hasta las inmediaciones de una entidad financiera de la ciudad, y con ayuda de nitrógeno, lograron detonar un cajero automático.

Producto a la explosión, los vecinos de la zona salieron preocupados de sus viviendas para conocer lo que había sucedido. Las primeras indagaciones, manejan la hipótesis de que este atentado haya sido encabezado por ciudadano colombiano.

EVITARON SER PERSEGUIDOS POR LA PNP

Tras lograr su cometido, los hampones, quienes usaron un traje especial al momento de la detonación, no tuvieron mejor idea de colocar clavos en puntos estratégicos de la vía, con el propósito de evitar ser perseguidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe mencionar que, no es la primera vez que sucede este tipo de hechos en el Perú. A inicios del 2025, hampones utilizaron gases para explosionar un cajero en Tumbes. Meses después en Ica, un hecho similar atemorizó a los ciudadanos de la región sureña.