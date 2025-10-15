Por robarle su camioneta: asesinan a empresario de varios balazos en Huacho

Cámaras de seguridad de Huacho, captaron delincuentes interceptando a un empresario, con el propósito de arrebatarle su camioneta y ante la negatividad de la víctima, los criminales decidieron acabar con la vida de Geiner Quispe Barturen de varios balazos.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

En las imágenes grabadas, se observa a Quispe Barturen en el interior de su unidad, cuando de un momento a otro, un carro negro le cierra el paso. De inmediato, descendieron del coche los hampones con arma en mano.

A pesar de intentar frustrar el arrebato de su camioneta, los hampones percutaron su arma en más de dos ocasiones. Las balas terminaron impactando en el empresario, quien era dueño de una pollería y aunque recibió la ayuda de sus vecinos, terminó falleciendo en el acto.

Finalmente, los vecinos de Sanata María de Huaura hicieron un llamado a las autoridades regionales y al Poder Ejecutivo para que puedan tomar medidas de inmediato en la lucha contra la criminalidad que ha puesto en zozobra a los ciudadanos.