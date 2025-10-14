Detienen a sujeto que asaltó con arma a trabajadora de negocio y dos transeúntes en Huancayo

Un delincuente ingresó a un negocio en Huancayo haciéndose pasar como cliente para supuestamente realizar una compra y amenazar con un arma de fuego para robar a la trabajadora.

Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron cómo el sujeto obligó a la empleada a sentarse, le robó un celular que se encontraba cargando y le exigió que ingresara la clave para desbloquearlo.

Otro robo a transeúntes

Horas antes del asalto al negocio, la misma persona fue captada por cámaras de seguridad robando a dos transeúntes en una conocida calle de Huancayo. En las grabaciones se observa al sujeto acercarse a dos jóvenes que conversaban, mostrarles un arma de fuego y arrebatarles un teléfono celular tras un breve intercambio de palabras.

Captura e identificación

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar al presunto delincuente tras un operativo. El detenido fue identificado como Miguel Enrique Molina Chapellín, de 32 años y nacionalidad venezolana.

Investigan participación en otros robos

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones respectivas del caso y no descartan que el sujeto detenido esté implicado en otros robos registrados recientemente en la ciudad de Huancayo.