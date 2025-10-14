Hombre muere tras ataque de gallo de pelea en Paramonga

Un hombre murió tras recibir un golpe mortal de un gallo de pelea durante el desarrollo de este evento. El hecho ocurrió la noche del último domingo en Paramonga, en la provincia de Barranca.

La víctima fue identificada como Jorge Luis Castillo Corzo de 56 años perdió la vida por un corte que le propinó el gallo con una navaja que se amarra en sus patas para atacar al otro animal contrincante.

Al parecer, el animal sorprendió al hombre y le cortó una vena terminando desangrado. Pese a los intentos por salvar su vida, fue llevado al centro de salud 7 de junio, pero no se pudo hacer mucho y falleció.

Investigación tras accidente

Se desconoce si el lugar contaba con licencia para realizar este tipo de actividades porque se encuentra alejado de la ciudad y está en investigación ya que son varios los lugares donde se realiza la pelea de gallos.

Accidentes en peleas de gallos

Esta actividad se realiza en las zonas de Huaral, Paramonga y varias zonas del norte chico. Además, se desconoce si la víctima pertenecería a una asociación formal de galleros. Cabe resaltar, que muchas personas que han realizado este tipo de actividades han perdido la vida.