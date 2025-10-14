Policía ebrio atropella y mata a anciano en Huancayo: intentó huir pero fue capturado

Un terrible accidente se registró en Huancayo. Un suboficial de la Policía Nacional del Perú, identificado como Ángelo Julián de la Rosa (23), atropelló y causó la muerte de un anciano mientras conducía su vehículo en estado de ebriedad.

INTENTÓ DARSE A LA FUGA

El hecho ocurrió en la intersección de los jirones Santa Isabel y José Olaya, cuando José Bernardo Taipe González (76) cruzaba la pista y fue embestido violentamente por un auto rojo que iba a gran velocidad. Lejos de detenerse para auxiliarlo, el conductor escapó del lugar, chocando incluso contra una combi durante su huida.

Pese a los intentos de algunos transeúntes por detenerlo, el efectivo policial logró escapar. Sin embargo, las cámaras de seguridad permitieron seguir el rastro del vehículo, que fue intervenido minutos después en el puente Breña gracias al plan cerco policial.

“El conductor se dio a la fuga. Inmediatamente activamos el plan cerco y logramos su captura en el puente Breña”, informó el general Danilo Vera, jefe de la Región Policial Junín.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde falleció minutos después a causa de un politraumatismo severo.

El examen de alcoholemia practicado al suboficial dio resultado positivo, por lo que permanece detenido mientras avanzan las investigaciones.

“Hay varios delitos: homicidio culposo, conducción en estado de ebriedad y abandono de persona en peligro”, detalló el general Vera, quien confirmó que el joven agente podría enfrentar hasta tres cargos penales por la muerte del anciano.