Conmoción en Juliaca: hallan cuerpos de dos hombres maniatados y quemados

Terrible hallazgo. Dos cuerpos calcinados de personas del sexo masculino fueron hallados la mañana del último lunes 13 de octubre en la salida a Coata, en Juliaca. Un vecino del sector fue quien descubrió los cadáveres y alertó inmediatamente al personal de serenazgo y la Policía Nacional.

Las víctimas fueron identificadas como James René Huaquipaco Ortiz, de 39 años, y Kener Rojas Rocca, de 32 años, quienes se encontraban maniatados al momento de ser encontrados por las autoridades.

Testigo da versión de hechos y pide más seguridad

Según versiones de los vecinos, los cuerpos habrían sido abandonados durante la madrugada, aprovechando la escasa iluminación del lugar. "La iluminación está un poco baja, por eso derepente los han traído", dijo un poblador.

"Nunca antes había pasado por acá, primera vez que pasa" (...) "El alcalde también debe tomar la batuta, debe haber presencia constante del serenazgo, la policía también debe estar rondando", agregó el testigo.

Investigación en curso

Agentes de serenazgo procedieron a resguardar el área hasta la llegada de la policía, que inició las investigaciones correspondientes sobre este doble homicidio. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias exactas de los hechos.