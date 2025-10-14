Mujer ecuatoriana asesina a su pareja tras una discusión en bar de Tumbes

Una pelea de pareja terminó en tragedia en la región Tumbes. Una mujer de nacionalidad ecuatoriana identificada como Catherine Vinces Macías asesinó a su pareja, Enrique Espinoza Canales, tras cortarle el cuello con un arma punzocortante durante una discusión en el interior de un bar.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del local, donde se observa a la mujer compartiendo con amigos antes de que su pareja llegara para pedirle que se retirara. En medio del forcejeo, Vinces saca un cuchillo y lo hiere en el cuello, provocándole una profunda lesión de aproximadamente 15 centímetros que comprometió el pulmón.

“La fémina saca un objeto punzocortante y lo incrusta a la altura del cuello. La herida tiene unos 15 cm y llega hasta el pulmón. Eso le ocasionó la muerte”, explicó el comandante Óscar Ángeles, jefe policial de la zona.

Tras la agresión, el joven intentó salir del bar, pero se desplomó en la vereda, desangrado. Fue trasladado al hospital más cercano, donde llegó sin vida.

DETENIDA PRELIMINARMENTE

La policía informó que la ciudadana ecuatoriana habría ingresado al Perú de manera ilegal, por lo que se ha solicitado información a las autoridades de su país para determinar si cuenta con antecedentes policiales. Catherine Vinces Macías fue detenida y permanece bajo detención preliminar por cinco días.