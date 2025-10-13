Delincuentes roban mototaxi y asaltan grifo en Huaral: golpearon brutalmente a trabajadores

Una banda de delincuentes desató el terror en Huaral tras robar una mototaxi y asaltar un grifo en cuestión de minutos. Las cámaras de seguridad captaron el violento accionar de los tres sujetos encapuchados.

En un primer momento, los ladrones interceptaron un mototaxi rojo y obligaron al conductor a descender. Al resistirse, el trabajador fue golpeado y arrojado a la pista, mientras los criminales lo despojaban de sus pertenencias antes de huir con el vehículo.

SE LLEVARON LAS GANANCIAS DEL DÍA

Con el mototaxi robado, los asaltantes se dirigieron a un grifo cercano, donde continuaron su ataque. Uno de ellos tomó del cuello a un empleado y lo lanzó al suelo para luego sustraer el dinero de las cajas registradoras. Sus cómplices aprovecharon para llevarse otros objetos de valor antes de escapar en el mismo vehículo.

Minutos después, el trabajador agredido logró ponerse de pie y pedir ayuda. La Policía Nacional ya revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este violento asalto.