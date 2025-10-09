Detienen a sujeto que intentó secuestrar a una menor en una bodega de Trujillo

Una niña de 10 años se salvó de ser secuestrada en una bodega en Trujillo. Un sujeto con saco y corbata, intentó llevarse a la menor a la fuerza y todo fue registrado por las cámaras de seguridad del local comercial.

El hombre, que vestía de manera formal caminaba por una calle de la urbanización Huerta Grande, en Trujillo, luego se detuvo al ver a una niña sola al interior de una bodega, con un celular y unas llaves en la mano.

El hombre se acercó lentamente y la sujetó por los hombros e intentó llevársela por la fuerza.

SUS GRITOS LA SALVARON

Ante el llanto desesperados de la niña, el sujeto reaccionó con violencia, le arrebató el teléfono celular y la insulta antes de huir del lugar.

Los gritos de la menor visiblemente alterada alertaron rápidamente a los vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional y al personal de serenazgo del distrito.

Cabe señalar que, tras un rápido seguimiento agentes de la PNP lograron intervenir y detener AL sujeto, quien fue identificado como Víctor Manuel Cueva Muñoz, de 63 años.

El sujeto fue trasladado a la División de Investigación Criminal de San Andrés, donde quedó detenido y posteriormente fue derivado a la Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva.