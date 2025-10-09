Intensas lluvias provocaron huaico que arrastró una camioneta en Ayacucho

En Ayacucho, la caída de intensas lluvias provocó un huaico que arrastró una camioneta en la zona de Granja Sivia. Según testigos, el vehículo pertenecería al Gobierno Regional de Ayacucho y estaba siendo utilizado en labores de supervisión cuando fue sorprendido por el deslizamiento y el desborde del río.

Nadie pudo hacer algo para detenerlo y afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo, por lo que solo se reportaron daños materiales.

Precipitaciones en Bagua

Una situación similar sucedió en Bagua, donde las fuertes precipitaciones provocaron la interrupción del tránsito vehicular en el tramo de la carretera Aramango–Numparque.

El deslizamiento de lodo y piedras habría afectado parte de la carretera, dejando varios caseríos aislados e impidiendo el paso en ambos sentidos.

Cabe señalar que, la intensa precipitación provocó la activación de quebradas y el aumento del caudal del río que daño algunos puentes de la zona.

Intensa nevada en Ticlio

En Ticlio, el tránsito quedó restringido debido a una intensa nevada… Decenas de vehículos que se dirigían a la sierra y selva central y viceversa quedaron varados por un par de horas.

Cabe indicar que, un huaico, también conocido como lloclla en algunas regiones, es un tipo de aluvión o deslizamiento de tierra que consiste en un movimiento rápido y violento de lodo, rocas y agua a través de una quebrada o cauce seco. La palabra proviene del quechua "wayqu", que significa quebrada.