Detienen a tres policías acusados de pedir coima en Trujillo

En la ciudad de Trujillo, un nuevo caso de presunta corrupción policial ha generado indignación en la ciudadanía. Se trata de tres efectivos policiales de la comisaría Nicolás Alcázar, en el distrito de El Porvenir.

Los agentes de la PNP fueron detenidos por presuntamente solicitar una coima de mil soles a un transportista durante una intervención contra vehículos informales.

De acuerdo a la denuncia, los agentes policiales le habrían exigido el dinero al conductor argumentando que su vehículo tenía orden de captura.

Sin embargo, todo se trataba de una falsa acusación, por ello la víctima decidió reportar el hecho ante la Policía Anticorrupción.

Malos policías cayeron en un operativo

Se organizó un operativo para intervenir a los presuntos implicados en flagrancia y fueron detenidos. Los tres efectivos fueron trasladados a la sede de la División de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde permanecen bajo investigación.

Tras su captura, el general de la Región Policial La Libertad, Guillermo Llerena, señaló que continuarán con los operativos internos para identificar y separar a los malos elementos que dañan la imagen de la Policía Nacional.