Fiscalía alerta a turistas por tubulares que operan de manera informal en dunas de la Huacachina

En Ica, los "tubulares" en la Huacachina son vehículos areneros diseñados para recorridos emocionantes por las dunas combinando adrenalina y paisajes únicos, e incluyendo la práctica de sandboarding.

La actividad puede durar entre 1 y 1.5 horas e incluye la subida y bajada de dunas a gran velocidad. Se recomienda usar ropa cómoda, lentes de sol y bloqueador, y abstenerse si se tiene problemas cardíacos o de vértigo.

Pero esta experiencia está afrontando un duro momento y es que la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica ha alertado sobre el grave riesgo que representan los vehículos tubulares que circulan en las dunas de Huacachina, debido a serias deficiencias e irregularidades.

Peligro en las dunas

Esta advertencia de la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica se ha intensificado tras recientes accidentes, incluyendo la muerte de una turista.

Hallazgos de la Fiscalía señalan que muchos de estos vehículos operan de manera irregular, siendo más de 450 tubulares los que operan dentro de lo informal, sin cumplir con las revisiones técnicas ni los protocolos de seguridad requeridos.

Esta mañana en un enlace con Buenos Días Perú, un grupo de operarios de este servicio en la Huacachina, reconocieron que trabajan de manera informal desde hace algunos años, por lo piden formalizarse.

“Éramos formales, pero con el cambio de administraciones municipales ya no lo somos, por eso queremos una mesa de dialogo, queremos formalizarnos”, indicó uno de los operatorios del servicio de los "tubulares" en la Huacachina.